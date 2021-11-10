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  3. La Casa de Papel'e Neymar'ın ardından 2 yıldız isim daha!

La Casa de Papel'e Neymar'ın ardından 2 yıldız isim daha!

Dünyaca ünlü Netflix dizisi La Casa de Papel'de geçtiğimiz günlerde rol aldığı öğrenilen Neymar'ın ardından spor dünyasından iki isim daha yer aldı.

La Casa de Papel'e Neymar'ın ardından 2 yıldız isim daha!

Yayınlanmaya başladığı tarihten itibaren tüm dünyada ses getiren ve ülkemizde de en çok sevilen dizilerden biri haline gelen Fransız yapımı Netflix dizisi, spor camiasından ünlü isimlere oyuncu kadrosunda yer vermeye devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde Paris Saint-Germain'in yıldız futbolcusu Neymar'ı dizide oynatan dizi yapımcıları, bu kez Formula 1'deFerrari pilotu Carlos Sainz ve Moto GP sürücüsü Marc Marquez'e yer verdi.

La Casa de Papel'e Neymar'ın ardından 2 yıldız isim daha!

FİNAL SEZONUNDA YER ALDILAR

Yakın zamanda final sezonuyla izleyicinin karşısına çıkacak olan başarılı yapımın 5 bölümden oluşan son kısmı, 3 Aralık'ta yayınlanacak. Ferrari'nin İspanyol pilotu Carlos Sainz de, dizinin son sezonu için görev aldığı sette çektirdiği bir fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaştı. 

La Casa de Papel'e Neymar'ın ardından 2 yıldız isim daha!

27 yaşındaki pilot sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Benden kırmızı tulumla dışarı çıkıp ateş etmemi istediklerinde bunun bir bankanın içinde olacağını hiç düşünmemiştim." ifadelerine yer vererek diziyle ilgili esprili bir göndermede bulundu.

NEYMAR, RAHİP OLMUŞTU

Carlos Sainz'e vatandaşı ve 6 kez Moto GP dünya şampiyonu Marc Marquez de eşlik etti. İkili, bu dizide Neymar'ın ardından yer alan sporcular arasına girdi. Brezilyalı yıldızı Neymar da dizinin 3. sezonunda yer aldığı kısa rollerle, bir rahip rolünü oynayarak ekran karşısına çıkmıştı.

La Casa de Papel'e Neymar'ın ardından 2 yıldız isim daha!

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