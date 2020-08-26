La Casa de Papel’in Rio’su yarı çıplak pozunu paylaştı! Bahar Şahin'den yorum geldi!

Tüm dünyada izlenme rekorları kıran ıran La Case de Papel'in Rio'su, Miguel Herran, sosyal medya hesabından yarı çıplak bir paylaşım yaptı. Ünlü oyuncunun paylaşımını gören genç oyuncu Bahar Şahin ise yorum yapmaktan geri kalmadı.

24 yaşındaki yakışıklı oyuncu Miguel Herran'ın banyoda ayna karşısında kalçasını açarak verdiği poz bir anda sosyal medyanın gündemi haline geldi.

Herran fotoğrafının altına “Bazen aklı başında olmamak için bilinçli bir karar vermek gerekir” notunu düştü.

Fotoğrafa kısa sürede binlerce beğeni ve yorum geldi. Gelen yorumlardan en dikkat çekeni ise Türk oyuncu Bahar Şahin'den oldu. Şahin fotoğrafın altına "Aşko böyle de olmaz ki" yazarak espri yaptı.