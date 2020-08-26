Kilis'ten akıl almaz rakam! 75 mahallesinin 61'inde korona varEsenyurt'ta hafriyat kamyonu can aldıMalatya'da narkotik operasyonu: 3200 kök Hint keneviri ele geçirildiAfganistan'da ölü sayısı 70'e yükseldiÖSYM Başkanı Aygün YKS boş kontenjanları paylaştıGaziantep'te dehşet: Karısını 10 yerinden bıçaklayarak öldürdüİçişleri Bakanlığından Musa Orhan açıklamasıAmasya'da yangın: İki ev ve bir samanlık kül olduGiresun'daki selde hayatını kaybeden Betül Akgün toprağa verildiTrabzon'da silahlı saldırı: 2 kardeşten 1'i ölü diğeri ise ağır yaralı
İstanbul28 °C
  1. HABERLER
  2. MAGAZİN
  3. La Casa de Papel’in Rio’su yarı çıplak pozunu paylaştı! Bahar Şahin'den yorum geldi!

La Casa de Papel’in Rio’su yarı çıplak pozunu paylaştı! Bahar Şahin'den yorum geldi!

La Case de Papel dizisinin yakılıklı oyuncularından Miguel Herran,Instagram hesabından yarı çıplak banyo pozunu paylaştı. Bu ilginç paylaşıma yüzlerce yorum yapıldı. Yorumlardan en dikkat çekeni ise Türk oyuncu Bahar Şahin'den geldi.

La Casa de Papel’in Rio’su yarı çıplak pozunu paylaştı! Bahar Şahin'den yorum geldi!

Tüm dünyada izlenme rekorları kıran ıran La Case de Papel'in Rio'su, Miguel Herran, sosyal medya hesabından yarı çıplak bir paylaşım yaptı. Ünlü oyuncunun paylaşımını gören genç oyuncu Bahar Şahin ise yorum yapmaktan geri kalmadı.

La Casa de Papel’in Rio’su yarı çıplak pozunu paylaştı! Bahar Şahin'den yorum geldi!

24 yaşındaki yakışıklı oyuncu Miguel Herran'ın banyoda ayna karşısında kalçasını açarak verdiği poz bir anda sosyal medyanın gündemi haline geldi.

La Casa de Papel’in Rio’su yarı çıplak pozunu paylaştı! Bahar Şahin'den yorum geldi!

Herran fotoğrafının altına “Bazen aklı başında olmamak için bilinçli bir karar vermek gerekir” notunu düştü.

La Casa de Papel’in Rio’su yarı çıplak pozunu paylaştı! Bahar Şahin'den yorum geldi!

Fotoğrafa kısa sürede binlerce beğeni ve yorum geldi. Gelen yorumlardan en dikkat çekeni ise Türk oyuncu Bahar Şahin'den oldu. Şahin fotoğrafın altına "Aşko böyle de olmaz ki" yazarak espri yaptı.

Özge Yıldırım
Magazin Editörü


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
HABERE YORUM KAT