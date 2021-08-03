La Casa de Papel'in Tokyo'su Türkiye'deki yangınlara sessiz kalmadı! Ursula Corbero destek paylaşımı yaptı

Manavgat'ta başlayarak Türkiye'nin birçok noktasında orman yangınları etkisini sürdürürken tüm dünyada ülkedeki yangın konuşuluyor. Sosyal medyada dünyaca ünlü isimlerden destek paylaşımları da gelmeye devam ediyor.

TOKYO'DAN TÜRKİYE PAYLAŞIMI

Türkiye'de hayran kitlesi büyük olan isimlerden olan La Casa de Papel dizisinde Tokyo karakterini canlandıran Ursula Corbero, günlerdir devam eden orman yangınlarına dair Instagram hesabından hikaye paylaşarak desteğini belirtti.

22 milyon takipçisi olan oyuncu, Instagram hesabından Türkiye'deki orman yangınlarını paylaştı.