LA Lakers- Philadelphia 76ers maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) LA Lakers ile milli basketbolcu Furkan Korkmaz'ın formasını giydiği Philadelphia 76ers, karşı karşıya gelecek. Peki LA Lakers- Philadelphia 76ers maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

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Dünyada basketbolseverlerin ilgiyle takip ettiği Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA heyecan sürüyor. Bu kapsamda LA Lakers, evinde Philadelphia 76ers'i konuk edecek. LA LAKERS- PHİLADELPHİA 76ERS MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA YAYINLANACAK? LA Lakers, Philadelphia 76ers maçı 26 Mart Cuma günü Türkiye saat ile 05.00'te başlayacak. Maç S Sport Plus, S Sport, Bilyoner TV, kanalından şifreli olarak yayınlanacak. Philadelphia 76ers'ta milli oyuncu Furkan Korkmaz da süre alacak. Tayfun Altuntaş Editör