La Liga'dan Rüştü Reçber ve Enes Ünal'a doğum günü kutlaması

İSTANBUL (AA) - İspanya 1. Futbol Ligi (La Liga), eski milli kaleci Rüştü Reçber ve milli futbolcu Enes Ünal için doğum günü mesajı yayımladı.

La Liga'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "İkisi de Türk. İkisi de La Liga'da oynadı. İkisi de doğum gününü bugün kutluyor. Tebrikler Enes Ünal ve Rüştü Reçber." ifadeleri kullanıldı.





Kaynak: AA