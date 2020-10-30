Meteoroloji uzmanları, günlerdir yurt genelinde beklenen kuvvetli sağanak yağış konusunda vatandaşları uyarıyor. Bunun üzerine yetkililer, 2020'nin La Nina yılı olduğu konusunda açıklamalarda bulundu. Kış aylarındaki sıcaklıkların düşmesi beklenirken vatandaşlar tarafından La Nina nedir? Ne demek? La Nina 2021, kışları, etkisi nedir? soruları merak konusu oldu. Biz de bu soruların cevaplarına haberimizde sizle için yer verdik. İşte detaylar...

LA NİNA NEDİR? NE DEMEK?

La Nina, El Nino'nun tersi olan bir atmosfer sebepli okyanus olayıdır.

İspanyolca “küçük kız” anlamına gelen La Nina, orta ve ekvator Pasifik Okyanusu boyunca deniz yüzeyi sıcaklıklarının büyük ölçekli soğumasına verilen addır.

La Nina, rüzgarın şiddetinin değişmesinden veya yön değiştirmesinden dolayı oluşan bir okyanus olayı olarak bilinir. Doğu Pasifik okyanusunda oluşan La Nina olayında deniz suyu derecesi 3 ile 5 derece arası olması gerekirken daha soğuk olmaktadır. La Nina yaklaşık 5 ay kadar sürer ve kuzey Amerika'nın iklimi üzerinde muazzam etkileri vardır. Bazen Atlantik Kasırgasını bile etkiler. La Nina, genellikle El Nino'yu takip ederek oluşur.

Pasifik okyanusunda gerçekleşen bu hadiseler küresel iklim parametreleri üzerinde özellikle de sıcaklıklar ve yağışlar üzerinde son derece etkilidir. La Nina ilk ve en güçlü meteorolojik etkilere, oluştuğu deniz alanının en yakınında bulunan coğrafyalarda sebep olmaktadır. Bu kapsamda, kış aylarındaki sıcaklıklar ABD’nin güneydoğu bölgelerinde normalden daha sıcak ve kuzeybatı kesimlerinde ise normalden daha serindir.

Prof. Dr. Orhan Şen (İTÜ Meteoroloji Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi) tarafından yapılan La Nina açıklamasında, “Bu sene sonbahar yağışları gecikti. 1 Ekim bizim için su yılı başlangıcıdır. 1 Ekim’den bu yana doğru düzgün yağmur yağmadı. Eylül ayı da yağışlar düşüktü. Bu hafta yağışlar geliyor. Hava sıcaklığı da düşecek. Yıldırımlı yağışlar olacak. Bugüne ve Cumartesi gününe dikkat etmek gerekir. Bu yağışlarda küresel iklim krizinin etkisi büyük. Yağışların şiddeti çoğalıyor. Bu sene La Nina yılına giriyoruz. Bu da kuzey yarım kürede daha az yağışlar göreceğimizi gösteriyor. Türkiye’de biz artık Akdeniz ikliminden yarı kurak iklime geçtik. Seller yapan yağışlar, gök gürültülü havalar oluyor. Yıl boyunca yalnızca iki mevsim görüyoruz artık. Bu aylarda Marmara Bölgesi’nde dolu görmeyeceğimizi söyleyebilirim. Çünkü yer yüzeyi soğudu.” ifadelerine yer verildi.

LA NİNA 2021 | KIŞLARI, ETKİSİ NEDİR?

Prof. Dr. Orhan Şen, söz konusu olayın Türkiye'de de görülmeye başlandığını vurgulayarak, "Türkiye'de bu hafta 10 günlük soğuk hava dalgasına girdik. Bu dönem yağışlı ve soğuk geçecek. Sıcaklıklar hazirandan beri ilk defa normalin altına düştü. Bu süreçte İstanbul'da sıcaklık 20 dereceye kadar düşebilir. Yalnız bu soğuk hava geçici olacak. Cumartesiden itibaren ısınma var ancak tekrar soğuk gelecek. Bu soğuk da bir süre kalıcı olmayacak." diye konuştu.

Sonbaharın yine de sıcak geçeceğini anlatan Şen, "Ancak kış soğuk geçecek. Ciddi kar yağışı olacak. Özellikle aralıktan itibaren soğuk bir dönem yaşayacağız. El Nino ya da La Nina gibi atmosfer olayların bize etkisi bazı ülkelere kıyasla çok olmasa da ne kadar etkili olduğunu bu yaz gördük. Yani La Nina'nın başlamasıyla dünyada olduğu gibi ülkemizde de yağışlı ve düşük sıcaklıkların yaşanacağı bir döneme giriyoruz." ifadelerini kullandı.