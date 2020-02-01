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La Tahzen ne demek? Ne anlama gelmektedir?

Mevlana Celaleddin Rumi'nin yazdığı La Tahzen şiirinin son zamanlarda çok sık dile getirilmesi ile birlikte La Tahzen kelimesi en çok merak edilen sözcüklerden oldu. Biz de sizin için haberimizde yer verdik.
01 Şubat 2020 Cumartesi 17:14

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