Labada ne demek, TDK'ya göre Labada kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Labada ne demek? Labada TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi labada kelimesi. Peki labada ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre labada nedir, labada kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

LABADA NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Labada kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Labada kelimesi kökenlidir.

TDK'ya göre labada kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Karabuğdaygillerden, dere kıyılarında, sulak çayırlarda kendiliğinden yetişen, çok yıllık ve yaprakları sebze olarak kullanılan bir bitki, efelek (Rumex patientia)

