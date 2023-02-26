Labandoo Abdulai kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Labandoo Abdulai Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Labandoo Abdulai adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Labandoo Abdulai Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Labandoo Abdulai 1 Ocak 2002 tarihinde doğmuştur. Gana uyrukludur.Gerçek adı da Labandoo Y. Abdulai şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Labandoo Abdulai Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Real Tamale United futbol takımında oynamaktadır. Real Tamale United takımına - tarihinde katılmıştır. Labandoo Abdulai'nin Real Tamale United ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Labandoo Abdulai Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Labandoo Abdulai isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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Labandoo Abdulai Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Labandoo Abdulai Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Labandoo Abdulai şuan Real Tamale United takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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