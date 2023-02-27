Labinot Jashanica kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Labinot Jashanica Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Labinot Jashanica adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Labinot Jashanica Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Labinot Jashanica 16 Nisan 1997 tarihinde Kreuzberg şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Kosova,Almanya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Labinot Jashanica Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Labinot Jashanica, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

KF Dukagjini futbol takımında oynamaktadır. KF Dukagjini takımına 31 Ağustos 2021 tarihinde katılmıştır. Labinot Jashanica'nin KF Dukagjini ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Labinot Jashanica Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Labinot Jashanica isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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Labinot Jashanica Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Labinot Jashanica futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

24 Ocak 2017 yılında KF Feronikeli

1 Ocak 2019 yılında KF Dukagjini

18 Ağustos 2020 yılında FC Llapi

10 Eylül 2020 yılında FC Malisheva

27 Ocak 2021 yılında KF Dukagjini

1 Temmuz 2021 yılında KF Feronikeli

31 Ağustos 2021 yılında KF Dukagjini

Labinot Jashanica Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Labinot Jashanica şuan KF Dukagjini takımında oynamakta ve 97 numaralı formayı giymektedir.

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