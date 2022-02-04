Laborant (Tekstil) Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

"2022 Laborant (Tekstil) maaşı ne kadar, kaç para?" diye bir araştırma içerisindeyseniz, Bölge Gündem Haber editör ekibi bu soruların yanıtını piyasada araştırdı. Sizde Laborant (Tekstil) pozisyonunda çalışıyorsanız veya bu meslekte kariyer planlıyorsanız bu içerikle ile birlikte; Laborant (Tekstil) nasıl olunur, iş imkanları nedir, bu mesleğine sahip olabilmek için ne mezunu ve hangi belgelerin gerektiğini bu makalemizden kolay bir şekilde öğrenebilirsiniz.

İçeriğimize başlamadan önce her firmanın ödeme politikası ve maaş politikası farklılık gösterdiğini belirtelim. Maaş belirlemede en önemli kriter personelin niteliği ve tecrübesidir. Bu çerçevede makaledeki fiyatlar sektör de yer alan Laborant (Tekstil) olarak çalışan bireylerin aldıkları maaş göz önünde bulundurularak hesaplanmıştır.

Laborant (Tekstil) Maaşı Ne Kadar? 2022 Laborant (Tekstil) Maaşları

Laborant (Tekstil) maaşı ortalama olarak aylık 7050_TL'dir. En düşük Laborant (Tekstil) maaşı 5750_TL, En yüksek ise 8350_TL'dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Laborant (Tekstil) iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

3116.24

Meslek Adı :

Laborant (Tekstil)

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Teknisyenler, Teknikerler Ve Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Alt Ana Grubu :

Bilim Ve Mühendislik İle İlgili Yardımcı Profesyonel

Meslek Mensupları Meslek Grubu :

Fizik Ve Mühendislik Bilimleri Teknisyenleri

Meslek Birim Grubu :

Kimya Mühendisliği Teknisyenleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

Ortaöğretim (Lise ve Dengi)

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili çevresel ve kişisel önlemleri alarak kalite sistemleri çerçevesinde; iş programına göre günlük iş planı, araç gereç ve malzeme planlaması ile iş organizasyonu yapan, laboratuvar uygulamaları öncesi hazırlıkları yapan, laboratuvar uygulamalarını gerçekleştiren, uygulama sonuçlarını raporlayan, laboratuvarda sorumluluğundaki cihazları takip eden, mesleki gelişim faaliyetlerine katılan kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Laborant (Tekstil-Dokuma) ; işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı , iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gerekliliklerine uygun olarak : a

) Tüm makinelerin çıkışından numune vatkalar alarak vatka tahlili yapmak, gerekli hesaplamaları yapmak,

b) Makinelerden aldığı belirli uzunluktaki pamuk ipliklerinin ağırlıklarını ölçerek tarak şeridi numara kontrolü yapmak,

c) Tarak şeridi neps kontrolü yapmak,

d) Tarak, cer, penye şeridi uster düzgünsüzlük kontrolü yapmak,

e) Regüleli cer şerit testi yapmak,

f) Penye şeridi kontrolü yapmak,

g) Fitil numara kontrolü yapmak,

h) İplik numara ve mukavemet kontrolü yapmak,

i) Çift kat ipliklerin büküm kontrolü ve örgü kumaş ağırlık kontrolü yapmak,

j) Rutubet kontrolü yapmak,

k) Bobin çap ve ağırlık kontrolü yapmak,

l) Bitmiş örgüleri gözle kontrol etmek

m) Yapılan deney ve tahlil sonuçlarını belirli aralıklarla üretim defterine kaydetmek,vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Güncel Meslek : EVET

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