Laborant Ve Veteriner Sağlık Teknikeri Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

"2022 Laborant Ve Veteriner Sağlık Teknikeri maaşı ne kadar, kaç para?" diye bir araştırma içerisindeyseniz, Bölge Gündem Haber editör ekibi bu soruların yanıtını piyasada araştırdı. Sizde Laborant Ve Veteriner Sağlık Teknikeri pozisyonunda çalışıyorsanız veya bu meslekte kariyer planlıyorsanız bu içerikle ile birlikte; Laborant Ve Veteriner Sağlık Teknikeri nasıl olunur, iş imkanları nedir, bu mesleğine sahip olabilmek için ne mezunu ve hangi belgelerin gerektiğini bu makalemizden kolay bir şekilde öğrenebilirsiniz.

İçeriğimize başlamadan önce her firmanın ödeme politikası ve maaş politikası farklılık gösterdiğini belirtelim. Maaş belirlemede en önemli kriter personelin niteliği ve tecrübesidir. Bu çerçevede makaledeki fiyatlar sektör de yer alan Laborant Ve Veteriner Sağlık Teknikeri olarak çalışan bireylerin aldıkları maaş göz önünde bulundurularak hesaplanmıştır.

Laborant Ve Veteriner Sağlık Teknikeri Maaşı Ne Kadar? 2022 Laborant Ve Veteriner Sağlık Teknikeri Maaşları

Laborant Ve Veteriner Sağlık Teknikeri maaşı ortalama olarak aylık 6000_TL'dir. En düşük Laborant Ve Veteriner Sağlık Teknikeri maaşı 4500_TL, En yüksek ise 7500_TL'dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Laborant Ve Veteriner Sağlık Teknikeri iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

3240.04

Meslek Adı :

Laborant Ve Veteriner Sağlık Teknikeri

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Teknisyenler, Teknikerler Ve Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Alt Ana Grubu :

Sağlık İle İlgili Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Grubu :

Veteriner Teknisyenleri Ve Yardımcı Elemanları

Meslek Birim Grubu :

Veteriner Teknisyenleri Ve Yardımcı Elemanları

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

Önlisans

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Evcil ve çiftlik hayvanlarının sağlıklarının korunması, beslenmesi, yetiştirilmesi ve hayvan ıslah çalışmalarında görev alacak teknik bilgi ve beceriye sahip kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Laborant ve Veteriner Sağlık Teknikeri, işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Veteriner hekim kontrolünde koruyucu aşı uygulaması yapmak,

b) Hayvanların klinik muayenesinde veteriner hekime yardımcı olmak,

c) Hayvanlara bakım ve pansuman yapmak,

d) Cerrahi operasyonlarda veteriner hekime yardımcı olmak,

e) Hayvan hastalıkları ile mücadelede görev almak,

f) Hayvanlara işaretleme yapmak ve bunların kayıtlarını tutmak,

g) Bağlı bulunduğu bölgelerde veteriner hekim kontrolünde hastalık taramaları yapmak,

h) Hastalık çıkan yerlerde sağlık tedbirleri almak,

i) Hasta hayvanların ayrılmasını (tecrit edilmesini) ve buna ilişkin bürokratik işlemleri yürütmek,

j) Hayvan ıslahında (tabi ve yapay tohumlamada) görev yapmak, k) Meslek alanı ile ilgili gelişmeleri takip etmek, uygulamak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Güncel Meslek : EVET

YORUM KAT: Yukarıdaki Laborant Ve Veteriner Sağlık Teknikeri maaşlarına ek sizlerde aldığınız maaşları yorum bölümünde bizlere iletebilirsiniz. Sizlerin iletmiş olduğu bilgilerle haberimiz yeniden düzenlenebilecektir. Ayrıca yaptığınız yorumlar diğer okuyucularımızda bu bilgiden istifade edeceklerdir. Yorum bölümümüzden yorum yapmayı unutmayın.

Asgari ücretin işverene maliyeti 2022 | Yeni asgari ücretin işverene maliyeti ne kadar?

Asgari ücret günlük ne kadar 2022 ? | Asgari ücret günlük net tutar nedir?

Asgari ücret ne kadar oldu 2022? Ne kadar arttı? Asgari ücrete yüzde kaç zam geldi?