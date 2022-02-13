Lacerem ne demek, TDK'ya göre Lacerem kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Lacerem ne demek? Lacerem TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi lacerem kelimesi. Peki lacerem ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre lacerem nedir, lacerem kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

LACEREM NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Lacerem kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Lacerem kelimesi Arapça kökenlidir.

TDK'ya göre lacerem kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Elbette

