Lachezar Baltanov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Lachezar Baltanov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Lachezar Baltanov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Lachezar Baltanov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Lachezar Baltanov 11 Temmuz 1988 tarihinde Sofia şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Bulgaristan uyrukludur.Gerçek adı da Лъчезар Росенов Балтанов şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Lachezar Baltanov Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Lachezar Baltanov, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Botev Plovdiv II futbol takımında oynamaktadır. Botev Plovdiv II takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Lachezar Baltanov'nin Botev Plovdiv II ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Lachezar Baltanov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Lachezar Baltanov isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

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Lachezar Baltanov Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Lachezar Baltanov futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2006 yılında Levski Sofia

1 Ocak 2011 yılında Kaliakra

30 Haziran 2011 yılında Levski Sofia

1 Ocak 2012 yılında Botev Vratsa

30 Haziran 2012 yılında Levski Sofia

1 Temmuz 2012 yılında Chern. Burgas

1 Temmuz 2014 yılında Levski Sofia

4 Ağustos 2014 yılında Botev Plovdiv

2 Ekim 2020 yılında Tsarsko Selo

29 Ocak 2022 yılında Botev Plovdiv

1 Temmuz 2022 yılında Botev II

Lachezar Baltanov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Lachezar Baltanov şuan Botev Plovdiv II takımında oynamakta ve 17 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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