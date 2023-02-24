Lachezar Kovachev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Lachezar Kovachev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Lachezar Kovachev adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Lachezar Kovachev Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Lachezar Kovachev 24 Mart 1999 tarihinde Pleven şehrinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Bulgaristan uyrukludur.Gerçek adı da Лъчезар Светлозаров Ковачев şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Lachezar Kovachev Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Lachezar Kovachev, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Spartak Pleven futbol takımında oynamaktadır. Spartak Pleven takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Lachezar Kovachev'nin Spartak Pleven ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Lachezar Kovachev Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Lachezar Kovachev isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Lachezar Kovachev Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Lachezar Kovachev futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında Ludogorets II

7 Ocak 2019 yılında Spartak Pleven

30 Haziran 2019 yılında Ludogorets II

1 Temmuz 2019 yılında Spartak Pleven

19 Ocak 2021 yılında Levski Lom

1 Temmuz 2021 yılında Spartak Pleven

Lachezar Kovachev Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Lachezar Kovachev şuan Spartak Pleven takımında oynamakta ve 23 numaralı formayı giymektedir.

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