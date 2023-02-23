Lachezar Yordanov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Lachezar Yordanov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Lachezar Yordanov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Lachezar Yordanov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Lachezar Yordanov 31 Mayıs 2000 tarihinde Varna şehrinde doğmuştur. 1,74 m boyundadır. Bulgaristan uyrukludur.Gerçek adı da Лъчезар Вичков Йорданов şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Lachezar Yordanov Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Lachezar Yordanov, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Dobrudzha Dobrich futbol takımında oynamaktadır. Dobrudzha Dobrich takımına 14 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Lachezar Yordanov'nin Dobrudzha Dobrich ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Lachezar Yordanov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Lachezar Yordanov isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Lachezar Yordanov Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Lachezar Yordanov futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2019 yılında Cherno More

13 Ocak 2021 yılında Sozopol

30 Haziran 2021 yılında Cherno More

14 Ocak 2022 yılında Dob. Dobrich

31 Mayıs 2022 yılında Cherno More

14 Ocak 2023 yılında Dob. Dobrich

30 Haziran 2023 yılında Cherno More

Lachezar Yordanov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Lachezar Yordanov şuan Dobrudzha Dobrich takımında oynamakta ve 33 numaralı formayı giymektedir.

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