Lachlan Barr kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Lachlan Barr Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Lachlan Barr adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Lachlan Barr Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Lachlan Barr 24 Eylül 1994 tarihinde Adelaide şehrinde doğmuştur. 1,89 m boyundadır. Avustralya,İngiltere uyrukludur.Gerçek adı da Lachlan Rylan Barr şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Lachlan Barr Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Griffin Sports yapmaktadır. Lachlan Barr, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Adelaide United futbol takımında oynamaktadır. Adelaide United takımına 29 Aralık 2021 tarihinde katılmıştır. Lachlan Barr'nin Adelaide United ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Lachlan Barr Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Lachlan Barr isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Lachlan Barr Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Lachlan Barr futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2013 yılında Adelaide United

1 Temmuz 2015 yılında White City

1 Temmuz 2016 yılında Internationale

7 Temmuz 2017 yılında Bradford

23 Kasım 2017 yılında Harrogate Town

23 Aralık 2017 yılında Bradford

1 Mart 2018 yılında North Eastern Metro Stars

1 Ocak 2020 yılında Heidelberg Utd.

1 Nisan 2020 yılında Campbelltown

6 Ağustos 2020 yılında Adelaide City

28 Aralık 2020 yılında Modbury SC

1 Temmuz 2021 yılında Adelaide City

29 Aralık 2021 yılında Adelaide United

Lachlan Barr Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Lachlan Barr şuan Adelaide United takımında oynamakta ve 13 numaralı formayı giymektedir.

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