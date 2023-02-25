Lachlan Duke kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Lachlan Duke Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Lachlan Duke adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Lachlan Duke Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Lachlan Duke 23 Mart 2005 tarihinde doğmuştur. Avustralya uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Lachlan Duke Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Brisbane Roar futbol takımında oynamaktadır. Brisbane Roar takımına 14 Eylül 2022 tarihinde katılmıştır. Lachlan Duke'nin Brisbane Roar ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.
Lachlan Duke Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Lachlan Duke futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
14 Eylül 2022 yılında Brisbane Roar
30 Haziran 2023 yılında Brisbane U21
Lachlan Duke Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Lachlan Duke şuan Brisbane Roar takımında oynamakta ve 31 numaralı formayı giymektedir.
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