Lachlan Jackson kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Lachlan Jackson Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Lachlan Jackson adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Lachlan Jackson Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Lachlan Jackson 12 Mart 1995 tarihinde Townsville, Queensland şehrinde doğmuştur. 1,96 m boyundadır. Avustralya uyrukludur.Gerçek adı da Lachlan Robert Tua Jackson şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Lachlan Jackson Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini The Pitch management yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Suwon FC futbol takımında oynamaktadır. Suwon FC takımına 13 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Lachlan Jackson'nin Suwon FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Lachlan Jackson Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Lachlan Jackson isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 625 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 650 Bin € kadar çıkmıştır.

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Lachlan Jackson Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Lachlan Jackson futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

13 Temmuz 2015 yılında Newcastle

13 Temmuz 2021 yılında Suwon FC

Lachlan Jackson Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Lachlan Jackson şuan Suwon FC takımında oynamakta ve 5 numaralı formayı giymektedir.

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