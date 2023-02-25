Lachlan Rose kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Lachlan Rose Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Lachlan Rose adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Lachlan Rose Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Lachlan Rose 10 Mayıs 1999 tarihinde Sydney şehrinde doğmuştur. Avustralya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Lachlan Rose Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini 451 FC yapmaktadır. Lachlan Rose, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Macarthur FC futbol takımında oynamaktadır. Macarthur FC takımına 26 Kasım 2020 tarihinde katılmıştır. Lachlan Rose'nin Macarthur FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Lachlan Rose Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Lachlan Rose isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 350 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 350 Bin € kadar çıkmıştır.

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Lachlan Rose Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Lachlan Rose futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

26 Kasım 2020 yılında Macarthur

Lachlan Rose Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Lachlan Rose şuan Macarthur FC takımında oynamakta ve 31 numaralı formayı giymektedir.

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