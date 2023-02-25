Lachlan Wales kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Lachlan Wales Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Lachlan Wales kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Lachlan Wales ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

YAYINLAMA
Google News
Lachlan Wales kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Lachlan Wales Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Lachlan Wales kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Lachlan Wales Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Lachlan Wales adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Lachlan Wales Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Lachlan Wales 19 Ekim 1997 tarihinde Terrigal şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Avustralya uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Lachlan Wales Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini International Alliances yapmaktadır. Lachlan Wales, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Western United FC futbol takımında oynamaktadır. Western United FC takımına 9 Eylül 2020 tarihinde katılmıştır. Lachlan Wales'nin Western United FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Lachlan Wales Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Lachlan Wales isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 600 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 600 Bin € kadar çıkmıştır.

Lachlan Wales Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Lachlan Wales futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2018 yılında Central Coast

1 Temmuz 2018 yılında Melbourne City

9 Eylül 2020 yılında Western United

Lachlan Wales kimdir

Lachlan Wales Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Lachlan Wales şuan Western United FC takımında oynamakta ve 8 numaralı formayı giymektedir.

Lachlan Wales Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Avustralya Olimpiyat takımında 20 numaralı formasıyla 22 Temmuz 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 1 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Lachlan Wales nereli

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Son dakika |UEFA Konferans Ligi Son 16 Turu kuraları çekildi! Başakşehir ve Sivasspor'un rakipleri belli oldu
Son dakika |UEFA Konferans Ligi Son 16 Turu kuraları çekildi! Başakşehir ve Sivasspor'un rakipleri belli oldu
Son dakika | Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi son 16 turundaki rakibi belli oldu
Son dakika | Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi son 16 turundaki rakibi belli oldu
Asen Donchev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Asen Donchev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Asen Donchev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Asen Donchev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
TFF Başkanvekili Murat Aksu, Ersen Martin'i ziyaret etti! İşte Ersan Martin'in son hali..
TFF Başkanvekili Murat Aksu, Ersen Martin'i ziyaret etti! İşte Ersan Martin'in son hali..
Son Haberler
Mohamed Toumi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mohamed Toumi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Mohamed Toumi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mohamed Toumi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Jed Drew kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jed Drew Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Jed Drew kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jed Drew Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Aymen Amoura kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Aymen Amoura Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Aymen Amoura kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Aymen Amoura Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Craig Noone kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Craig Noone Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Craig Noone kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Craig Noone Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 22 Şubat 2023 Çarşamba maç programı
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 22 Şubat 2023 Çarşamba maç programı
Son dakika | Hatayspor acı haberi duyurdu: Taner Savut hayatını kaybetti
Son dakika | Hatayspor acı haberi duyurdu: Taner Savut hayatını kaybetti
MKE Ankaragücü'nde Ömer Erdoğan'dan boşalan teknik direktörlük görevine Sedat Ağçay getirildi
MKE Ankaragücü'nde Ömer Erdoğan'dan boşalan teknik direktörlük görevine Sedat Ağçay getirildi
Çok Okunanlar
Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güner kimdir, nerelidir, hangi partilidir? Biyografisi
Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güner kimdir, nerelidir, hangi partilidir? Biyografisi
Fırsatçılara gün doğdu! Göç eden depremzedeler ev bulamıyor! Kira fiyatlarına yüzde 100 zam yaptılar!
Fırsatçılara gün doğdu! Göç eden depremzedeler ev bulamıyor! Kira fiyatlarına yüzde 100 zam yaptılar!
Korkunç olay! Denizli'de 16 yaşındaki bir çocuk babasını vahşice katletti!
Korkunç olay! Denizli'de 16 yaşındaki bir çocuk babasını vahşice katletti!
Battalgazi Belediye Başkan yardımcısı Zafer Kırçuval kimdir, nerelidir, hangi partilidir? Biyografisi
Battalgazi Belediye Başkan yardımcısı Zafer Kırçuval kimdir, nerelidir, hangi partilidir? Biyografisi
UEFA 2023 Şampiyonlar Ligi finalinin özel tasarım topu tanıtıldı!
UEFA 2023 Şampiyonlar Ligi finalinin özel tasarım topu tanıtıldı!
Trabzonspor efsanesi Ahmet Suat Özyazıcı, cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı
Trabzonspor efsanesi Ahmet Suat Özyazıcı, cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı
Deprem nedeniyle ligden çekildiler! Hatayspor, takımdan ayrılan futbolcuları açıkladı!
Deprem nedeniyle ligden çekildiler! Hatayspor, takımdan ayrılan futbolcuları açıkladı!
Yorumlananlar
CHP'li Tanju Özcan, hadsiz ifadelerle Halil Konakcı hocayı hedef aldı
CHP'li Tanju Özcan, hadsiz ifadelerle Halil Konakcı hocayı hedef aldı
Son dakika | MİT'ten kritik operasyon! Taksim terör saldırını planlayan terörist Halil Menci etkisiz hale getirildi
Son dakika | MİT'ten kritik operasyon! Taksim terör saldırını planlayan terörist Halil Menci etkisiz hale getirildi
Abdullah Gül, Hatay'a geldi! İncelemelerde bulundu, vatandaşları dinledi
Abdullah Gül, Hatay'a geldi! İncelemelerde bulundu, vatandaşları dinledi
Prof. Dr. Şerif Barış kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, uzmanlık alanı nedir? Prof. Dr. Şerif Barış'ın biyografisi
Prof. Dr. Şerif Barış kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, uzmanlık alanı nedir? Prof. Dr. Şerif Barış'ın biyografisi