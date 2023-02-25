Lachlan Wales kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Lachlan Wales Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Lachlan Wales adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Lachlan Wales Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Lachlan Wales 19 Ekim 1997 tarihinde Terrigal şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Avustralya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Lachlan Wales Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini International Alliances yapmaktadır. Lachlan Wales, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Western United FC futbol takımında oynamaktadır. Western United FC takımına 9 Eylül 2020 tarihinde katılmıştır. Lachlan Wales'nin Western United FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Lachlan Wales Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Lachlan Wales isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 600 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 600 Bin € kadar çıkmıştır.

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Lachlan Wales Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Lachlan Wales futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2018 yılında Central Coast

1 Temmuz 2018 yılında Melbourne City

9 Eylül 2020 yılında Western United

Lachlan Wales Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Lachlan Wales şuan Western United FC takımında oynamakta ve 8 numaralı formayı giymektedir.

Lachlan Wales Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Avustralya Olimpiyat takımında 20 numaralı formasıyla 22 Temmuz 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 1 gol atmıştır.

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