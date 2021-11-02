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Laçın ne demek, TDK'ya göre Laçın kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Laçın kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Laçın ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Laçın nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Laçın kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

Laçın ne demek, TDK'ya göre Laçın kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Laçın ne demek? Laçın TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi laçın kelimesi. Peki laçın ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre laçın nedir, laçın kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

ne demek

LAÇIN NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Laçın kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre laçın kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Beyaz renkli bir cins şahin

Türk Dil kurumu anlamı kelime anlamıTDK anlamı nedir?
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