Laçın ne demek, TDK'ya göre Laçın kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Laçın ne demek? Laçın TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi laçın kelimesi. Peki laçın ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre laçın nedir, laçın kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

LAÇIN NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Laçın kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre laçın kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Beyaz renkli bir cins şahin

