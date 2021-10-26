Lacivert Pasaport ne demek, TDK'ya göre Lacivert Pasaport kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Lacivert pasaport ne demek? Lacivert pasaport TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi lacivert pasaport kelimesi. Peki lacivert pasaport ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre lacivert pasaport nedir, lacivert pasaport kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

LACİVERT PASAPORT NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Lacivert pasaport kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre lacivert pasaport kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Yurt dışına çıkmak için verilen pasaport

