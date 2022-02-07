Lades ne demek, TDK'ya göre Lades kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Lades ne demek? Lades TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi lades kelimesi. Peki lades ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre lades nedir, lades kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

LADES NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Lades kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Lades kelimesi Farsça kökenlidir.

TDK'ya göre lades kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Tavuğun lades kemiğini iki kişinin birer ucundan tutarak kırmasından sonra birinin bir şeyi `aklımda` veya `hatırımda` demeden ötekinden almasıyla yenik sayılması kuralına dayanan bir oyun, lades oyunu



LADES KELİMESİ KULLANILAN ATASÖZÜ VE DEYİMLER

- lades tutuşmak



LADES KELİMESİNİ İÇEREN BİRLEŞİK KELİMELER

- lades kemiği, lades oyunu

