Ladikli Mehmet Çelebi ve Köprülü Şakir Ağa Samsun’da anıldı

Samsun'un Unutulan Değerleri Projesi kapsamında müzikolog, ilk mantık kitabının yazarı Ladikli Mehmet Çelebi ve 18. yüzyılın önemli bestecisi Köprülü Şakir Ağa anıldı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü Klasik Türk Sanat Müziği Korosu'nun Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlediği "Müzik Sohbetleri" programında, 16. yüzyılda yaşamış müzikolog, ilk mantık kitabının yazarı ve Türk Sanat Müziği'nin o dönemdeki önemli sanat ve kültür adamı Ladikli Mehmet Çelebi ile 18. yüzyılın önemli bestecilerinden Köprülü Şakir Ağa anlatılarak, besteleri icra edildi. Programa Ladikli Mehmet Çelebi hakkında Zeynü'l Elhan adlı kitabı yüksek lisans tezi yapan İstanbul Üniveristesinden Ahmet Pekşen konuk olarak katıldı. Pekşen, Ladikli Mehmet Çelebi hakkında bilgi verdi.

Projede yer alan Dr. Mehmet Emin Dinççağ ise, Ladikli Mehmet Çelebi konusunda epeyce yol aldıklarını, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlüğünün bu konuda lisans tezi, araştırma ve bilgi üretimi konusunda çalışmalar yapacağını belirtti. Dinççağ, "Ladikli Mehmet Çelebi konusunda üniversitemizden bir kürsü açmasını ve Ladikli'nin çağdaşı Beethoven, Mozart gibi tanıtılmasını Kültür Bakanlığı, kültür ve sanat adamları ve sivil toplum örgütlerinden talep ediyoruz. Unutulmuş Değerlerimiz Projesi ile sinema, tiyatro ve diğer sanat dallarında da Samsun'un değerlerini tanıtmaya devam edeceğiz" dedi.

Proje Danışmanı Nazan Saral ve Klasik Türk Sanat Müziği Korosu'nun dönemin eserlerini sunması ile program sona erdi. Toplantıya Klasik Türk Sanat Müziği Korosu Müdürü Kemal Yurt, Koro Şefi Nihat Gönül ve sivil toplum örgütlerinden bazı yöneticiler de katıldı.

Kaynak: İHA