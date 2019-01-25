Ladikliler Geleneksel Tirit Gecesi

Ladikliler Kültür ve Dayanışma Derneğince "16. Geleneksel Tirit (Serit) Gecesi" düzenlendi.

Atakum Belediyesi Düğün Salonunda gerçekleştirilen gecenin açılış konuşmasını yapan Ladikliler Kültür ve Dayanışma Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Şerif Bilgin, tiridin Ladik'in başlıca yemeklerinden bir tanesi olduğunu ve bu yemeği herkese göstermek için böyle bir organizasyon gerçekleştirdiklerini söyledi.

"Tiridin patentini aldık"

Havza Belediye Başkanı Murat İkiz, 16 yıl önce tiridi ne Samsun'da ne de Türkiye'de bilenin olmadığını belirterek, "Bu sürede Samsun İç Bölge Belediyeler Birliği olarak Havza, Kavak, Ladik, Asarcık ve Vezirköprü olarak patentini de TSE'den aldık. Şu anda Türkiye'de sadece patenti Samsun'un bu 5 ilçesine aittir. Ne Kars'ta ne Yozgat'ta ne de başka yerde tiridin patenti yoktur. Sadece Samsun'da bizde vardır" dedi.

"Ladik emin ellerde"

Ladik Belediye Başkanı Selim Özbalcı, Ladik'in emin ellerde olduğunu ifade ederek, "5 yıl önce emanet ettiğiniz ilçemi şerefimle, namusumla, 1 kuruş bile esnafa borcu olmadan, devlete olan borçlarını yapılandırmış, tırnağıyla kazıyarak belli bir noktaya getirmiş bulunuyorum. Belediyemiz emin ellerde" diye konuştu.

"İnsanların bir araya gelmeleri önemli"

İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok, tirit gecesinden ziyade insanların bir araya gelmeleri, birlik, beraberlik ve kardeşlik duygularının artmasının önemli olduğunu vurguladı.

"Tirit Samsun'un çok önemli bir değeri haline geldi"

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı ve AK Parti Atakum Belediye Başkan Adayı Zihni Şahin ise tiridin Samsun'un bir değeri olduğunu aktardı. "Samsun'un nesi var" denildiğinde birçok şeyi olduğunu ifade eden Başkan Şahin, "Ama bu 5 ilçemizin oluşturduğu bir değer Samsun'un çok önemli bir değeri haline geldi. Avrupa'da da birçok yerde tirit geceleri yapılıyor. Ladik Samsunumuzun önemli bir ilçesi. Tarihi bir ilçe. Ladik'te kayak merkezinin olması, kaplıcanın olması ve orada OKA'nın da destekleriyle Ambar Köyü'nün de devreye girmesiyle birlikte Ladik önemli bir turizm merkezi olacaktır. Bu hizmetlerin yapılması ve derneklerin çalışması çok kolay değil. Derneklerde görev yapan insanlar gönüllü olarak hizmet yapıyor. Maaş almıyor ama zamanından da parasından da fedakarlık yapıyor. Bu fedakarlığı yapan tüm dostlardan Allah razı olsun" şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından yapılan yemek duasıyla gece sona erdi. Geceye ayrıca, AK Parti Samsun Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Demir, CHP Samsun Milletvekili Kemal Zeybek, İYİ Parti Samsun Milletvekili Bedri Yaşar, AK Parti Ladik Belediye Başkan Adayı Nurhan Yapıcı Özel, STK temsilicileri, dernek başkanları ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: İHA