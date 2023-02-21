Ladislav Janda kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ladislav Janda Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ladislav Janda adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ladislav Janda Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ladislav Janda 26 Ağustos 1989 tarihinde Benešov şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Çek Cumhuriyeti uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ladislav Janda Orta saha - Orta saha sağ mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Sellier & Bellot Vlasim futbol takımında oynamaktadır. FC Sellier & Bellot Vlasim takımına 1 Temmuz 2009 tarihinde katılmıştır. Ladislav Janda'nin FC Sellier & Bellot Vlasim ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Ladislav Janda Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ladislav Janda isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

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Ladislav Janda Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ladislav Janda futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2008 yılında FC Vlasim B

1 Temmuz 2009 yılında Graffin Vlasim

Ladislav Janda Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ladislav Janda şuan FC Sellier & Bellot Vlasim takımında oynamakta ve 18 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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