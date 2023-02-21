Ladislav Kodad kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ladislav Kodad Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ladislav Kodad adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ladislav Kodad Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ladislav Kodad 23 Nisan 1998 tarihinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Çek Cumhuriyeti uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ladislav Kodad Orta saha - Orta saha sağ mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Ladislav Kodad, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Teplice futbol takımında oynamaktadır. FK Teplice takımına 1 Şubat 2021 tarihinde katılmıştır. Ladislav Kodad'nin FK Teplice ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Ladislav Kodad Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ladislav Kodad isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

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Ladislav Kodad Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ladislav Kodad futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2015 yılında FK Teplice U19

1 Temmuz 2016 yılında Reichensachsen

31 Aralık 2016 yılında FK Teplice U19

1 Temmuz 2017 yılında Teplice B

21 Şubat 2019 yılında Litomericko

30 Haziran 2019 yılında Teplice B

1 Şubat 2021 yılında Teplice

Ladislav Kodad Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ladislav Kodad şuan FK Teplice takımında oynamakta ve 6 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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FK Bílina (2004 - 2007)SK Junior Teplice (2007 - 2009)FK Teplice (2009 - 2017)

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