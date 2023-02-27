Lado Akhalaia kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Lado Akhalaia Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Lado Akhalaia adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Lado Akhalaia Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Lado Akhalaia 1 Temmuz 2002 tarihinde Chișinău şehrinde doğmuştur. 1,90 m boyundadır. Moldova,Romanya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Lado Akhalaia Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Avvocato Giulio Dini yapmaktadır. Lado Akhalaia, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Swift Hesperange futbol takımında oynamaktadır. Swift Hesperange takımına 10 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Lado Akhalaia'nin Swift Hesperange ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Lado Akhalaia Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/ladoakhalaia_/

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Lado Akhalaia Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Lado Akhalaia isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

Lado Akhalaia Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Lado Akhalaia futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2019 yılında Inter U17

1 Temmuz 2019 yılında Inter U18

1 Eylül 2020 yılında Inter U19

28 Ağustos 2021 yılında Torino U19

5 Ağustos 2022 yılında RE Virton

31 Aralık 2022 yılında Torino

10 Ocak 2023 yılında Hesperange

30 Haziran 2023 yılında Torino

Lado Akhalaia Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Lado Akhalaia şuan Swift Hesperange takımında oynamakta ve 24 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Lado Akhalaia Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

CSCT Buiucani-Dacia Chișinău

Moldova U21 takımında 21 numaralı formasıyla 3 Eylül 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

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