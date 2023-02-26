Lado Chikhradze kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Lado Chikhradze Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Lado Chikhradze adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Lado Chikhradze Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Lado Chikhradze 3 Eylül 2001 tarihinde Tiflis şehrinde doğmuştur. Gürcistan uyrukludur.Gerçek adı da ლადო ჩიხრაძე şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Lado Chikhradze Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
FC Samgurali Tskaltubo futbol takımında oynamaktadır. FC Samgurali Tskaltubo takımına 26 Ekim 2022 tarihinde katılmıştır. Lado Chikhradze'nin FC Samgurali Tskaltubo ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Lado Chikhradze Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Lado Chikhradze futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Ağustos 2018 yılında Atl. Madrid U19
1 Temmuz 2019 yılında Kulüpsüz
1 Aralık 2019 yılında Huelva U19
1 Eylül 2020 yılında Atl. Onubense
1 Temmuz 2021 yılında Extremadura B
7 Ocak 2022 yılında Extremadura
1 Mart 2022 yılında Kulüpsüz
26 Ekim 2022 yılında Samgurali
Lado Chikhradze Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Lado Chikhradze şuan FC Samgurali Tskaltubo takımında oynamakta ve 29 numaralı formayı giymektedir.
Lado Chikhradze Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?
Gürcistan U19 takımında 23 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.
Gürcistan U17 takımında 11 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.
Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!
Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.