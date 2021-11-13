Laedriye ne demek, TDK'ya göre Laedriye kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Laedriye ne demek? Laedriye TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi laedriye kelimesi. Peki laedriye ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre laedriye nedir, laedriye kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

LAEDRİYE NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Laedriye kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Laedriye kelimesi Arapça kökenlidir.

TDK'ya göre laedriye kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Bilinemezcilik

