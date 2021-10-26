Lafazan ne demek, TDK'ya göre Lafazan kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Lafazan ne demek? Lafazan TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi lafazan kelimesi. Peki lafazan ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre lafazan nedir, lafazan kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

LAFAZAN NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Lafazan kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Lafazan kelimesi Farsça kökenlidir.

TDK'ya göre lafazan kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Geveze



LAFAZAN CÜMLE İÇERİSİNDE KULLANIMI

- Çok lafazan ve bilgilisiniz ama jeton sizde biraz geç düşüyor anlaşılan.

