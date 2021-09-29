Lagar ne demek, TDK'ya göre Lagar kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Lagar ne demek? Lagar TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi lagar kelimesi. Peki lagar ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre lagar nedir, lagar kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

Lagar kelimesini hayatımızın her alanında, sosyal medya da, televizyon da dergi veya gazete okurken karşılaşacağımız sık kullanılan kelimeler arasında. Lagar kelimesinin anlamı ile birlikte kökeni ve doğru yazılışı ile örnek cümlelere buradan ulaşabilirsiniz.

LAGAR NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Lagar kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Lagar kelimesi Farsça kökenlidir.

TDK'ya göre lagar kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Zayıf, çelimsiz



LAGAR CÜMLE İÇERİSİNDE KULLANIMI

- Arabayı çeken lagar mandaları bir nefer, kalın bir değnekle hayladı.

