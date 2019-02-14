Lage: “Daha kazanılmış bir şey yok”

Benfica Teknik Direktörü Bruno Lage, Galatasaray galibiyetinin ardından, takımının oyunundan memnun kaldığını belirterek, "Oyuncularım hiç pes etmediler. Ama daha kazanılmış bir şey yok. İkinci maçın sonunu görmeden bir şey söylemek olmaz" dedi.

Benfica Teknik Direktörü Bruno Lage, UEFA Avrupa Ligi Son 32 Turu'nda İstanbul deplasmanında Galatasaray'a karşı aldıkları 2-1'lik galibiyet sonrası açıklamalarda bulundu. Takımının oyunundan mutlu olduğunu belirten Lage, "Bugün takımın gösterdiği performanstan ve takımımın futbolundan memnun kaldım. Aramıza yeni katılan oyuncular da vardı. Onların gösterdiği rekabet bizim adımıza güzeldi. Bazı oyuncularımın performansı düşüktü ama genel olarak takımın oyunundan memnun kaldım. Bu 6 alt yapıdan yetişen oyuncumuz sahadaydı. Biri de yedekti. 7 alt yapı oyuncumuzla kazanmak ayrı güzel bir duygu. Aslında bu oyuncuları oynatmak biraz da risk. Biz bu riski almak zorundaydık. Çünkü önümüzde uzun bir maraton var" diye konuştu.

"Mücadeleyi hiç bırakmadık"

Tur için daha hiçbir şeyin bitmediğinin belirten Lage, "Büyük bir takıma karşı oynayacağımız biliyorduk. Ambiyansın da bilincindeydi. Çok yetenekli futbolcuları vardı rakibimizin. Fernando gibi kişisel yetenekli oyuncuları vardı. Bu kişisel yetenekli futbolcuların son vuruşlarını değerlendiremediler. Rakibin presle başlayacağını da biliyorduk. Oyuncularım sonuna kadar mücadele etti ve mücadeleyi hiç bırakmadılar. Daha kazanılmış bir şey yok. İkinci maçın sonunu görmeden de bir şey söylemek olmaz" yorumunu yaptı.

Kaynak: İHA