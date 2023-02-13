Lago Junior kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Lago Junior Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Lago Junior adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Lago Junior Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Lago Junior 31 Aralık 1990 tarihinde Yamoussoukro şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Aslen Fildişi Sahili,İspanya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Junior Waka Lible Lago şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Lago Junior Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini ESFUTBOL SL yapmaktadır. Lago Junior, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Málaga CF futbol takımında oynamaktadır. Málaga CF takımına 11 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Lago Junior'nin Málaga CF ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Lago Junior Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/lagojunior11/

Lago Junior Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Lago Junior isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 900 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 4.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Lago Junior Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Lago Junior futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2009 yılında CD Numancia

1 Ağu 2010 yılında Eibar

30 Haziran 2011 yılında CD Numancia

12 Temmuz 2013 yılında Gimnàstic

22 Temmuz 2015 yılında CD Mirandés

27 Ocak 2016 yılında Mallorca

3 Ocak 2022 yılında SD Huesca

30 Haziran 2022 yılında Mallorca

11 Ocak 2023 yılında Málaga CF

Lago Junior Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Lago Junior şuan Málaga CF takımında oynamakta ve 7 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Lago Junior Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Centro de Formación Tiehi Joel

Fildişi Sahili takımında 9 numaralı formasıyla 13 Ekim 2020 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 0 gol atmıştır.

Fildişi Sahili U23 takımında 12 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 1 gol atmıştır.

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