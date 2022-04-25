Lahana Yetiştiricisi Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Lahana Yetiştiricisi görev tanımı nedir, Lahana Yetiştiricisi ne iş yapar, Lahana Yetiştiricisi olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Lahana Yetiştiricisi mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Lahana Yetiştiricisi Tanımı;

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Lahana Yetiştiricisi Maaşı Ne Kadar? 2022 Lahana Yetiştiricisi Maaşları

Lahana Yetiştiricisi maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Lahana Yetiştiricisi maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Lahana Yetiştiricisi iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

6111.50

Meslek Adı :

Lahana Yetiştiricisi

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Nitelikli Tarım, Ormancılık Ve Su Ürünleri Çalışanları

Meslek Alt Ana Grubu :

Pazara Yönelik Nitelikli Tarım Çalışanları

Meslek Grubu :

Bahçıvanlar Ve Bitkisel Ürün Yetiştiricileri

Meslek Birim Grubu :

Tarla Ürünleri Ve Sebze Yetiştiricileri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Ekim-dikim ortamı hazırlayabilen, uygun gübreleme yapabilen, hastalık ve zararlılarla mücadele edebilen ve üretim tekniklerini kullanarak lahana yetiştiren kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Lahana Yetiştiricisi; işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Üretim tekniklerini araştırmak,

b) Ekim dikim yerlerini hazırlamak,

c) Gübreleme yapmak, d) Kültürel işlemleri yapmak,

e) Bitkilerde görülen zararlıları incelemek,

f) Hastalık, zararlılar ve yabancı otlarla mücadele yapmak,

g) Lahana yetiştirmek, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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