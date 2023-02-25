Lahcene Bouziane kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Lahcene Bouziane Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Lahcene Bouziane adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Lahcene Bouziane Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Lahcene Bouziane {dogum-tarihi} tarihinde doğmuştur. Cezayir uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Lahcene Bouziane Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
USM Khenchela futbol takımında oynamaktadır. USM Khenchela takımına - tarihinde katılmıştır. Lahcene Bouziane'nin USM Khenchela ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Lahcene Bouziane Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Lahcene Bouziane Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Lahcene Bouziane şuan USM Khenchela takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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