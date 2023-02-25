Lahlou Akhrib kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Lahlou Akhrib Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Lahlou Akhrib adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Lahlou Akhrib Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Lahlou Akhrib 24 Nisan 2005 tarihinde doğmuştur. 1,67 m boyundadır. Cezayir uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Lahlou Akhrib Forvet mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Lahlou Akhrib, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
JS Kabylie futbol takımında oynamaktadır. JS Kabylie takımına - tarihinde katılmıştır. Lahlou Akhrib'nin JS Kabylie ile sözleşmesi 31 Temmuz 2026 tarihinde bitmektedir.
Lahlou Akhrib Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Lahlou Akhrib Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Lahlou Akhrib şuan JS Kabylie takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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