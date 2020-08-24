Lahmacun-ayranın 150 liraya satıldığı sosyetik işletmede maske kavgası!

Bodrum’un en ünlü mekanlarından biri olan Maçakızı’nda 2 kişinin arasında yaşanan maske tartışması kavgaya dönüştü. Ünlü mekanın çalışanlarının ayırdığı kavgada o görüntüler saniye saniye cep telefonlarına kaydedildi.