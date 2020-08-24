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  3. Lahmacun-ayranın 150 liraya satıldığı sosyetik işletmede maske kavgası!

Lahmacun-ayranın 150 liraya satıldığı sosyetik işletmede maske kavgası!

Bodrum’un en ünlü mekanlarından biri olan Maçakızı’nda 2 kişinin arasında yaşanan maske tartışması kavgaya dönüştü. Ünlü mekanın çalışanlarının ayırdığı kavgada o görüntüler saniye saniye cep telefonlarına kaydedildi.

Bodrum’un Göltürkbükü Mahallesi'nde bulunan Maçakızı'nda maske mesafe kuralı nedeniyle 2 kişi arasında yumruklu kavga çıktı. Çevredeki vatandaşların cep telefonlarına anbean kaydettiği görüntülerin ardından işletmedeki çalışanlar kavga eden kişileri güçlükle ayırdı. 

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24 Ağustos 2020 Pazartesi 13:54
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