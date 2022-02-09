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Lahuraki ne demek, TDK'ya göre Lahuraki kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Lahuraki kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Lahuraki ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Lahuraki nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Lahuraki kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

Lahuraki ne demek, TDK'ya göre Lahuraki kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Lahuraki ne demek? Lahuraki TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi lahuraki kelimesi. Peki lahuraki ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre lahuraki nedir, lahuraki kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

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LAHURAKİ NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Lahuraki kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre lahuraki kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Lahor'da yapılan (bir tür şal kumaşı), lahuri

LAHURAKİ CÜMLE İÇERİSİNDE KULLANIMI

- Hasan lahuraki kumaştan bir entariyi Fatma Hanım'a uzattı.

Türk Dil kurumu anlamı kelime anlamıTDK anlamı nedir?

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