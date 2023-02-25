Lai Wei kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Lai Wei Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Lai Wei adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Lai Wei Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Lai Wei 2 Ocak 1997 tarihinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Çin uyrukludur.Gerçek adı da 魏来 şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Lai Wei Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Lai Wei, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Nantong Zhiyun futbol takımında oynamaktadır. Nantong Zhiyun takımına 18 Nisan 2022 tarihinde katılmıştır. Lai Wei'nin Nantong Zhiyun ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Lai Wei Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Lai Wei isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 125 Bin € kadar çıkmıştır.

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Lai Wei Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Lai Wei futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

14 Temmuz 2017 yılında SH SIPG

13 Temmuz 2018 yılında SH Shenxin

31 Aralık 2018 yılında SH SIPG

27 Şubat 2019 yılında NT Zhiyun

31 Aralık 2019 yılında SH SIPG

29 Temmuz 2020 yılında NT Zhiyun

13 Kasım 2020 yılında SH Port

1 Nisan 2021 yılında SH Port Res.

30 Temmuz 2021 yılında KS FC

31 Aralık 2021 yılında SH Port Res.

18 Nisan 2022 yılında NT Zhiyun

Lai Wei Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Lai Wei şuan Nantong Zhiyun takımında oynamakta ve 33 numaralı formayı giymektedir.

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