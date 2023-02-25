Laid Ouadji kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Laid Ouadji Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Laid Ouadji kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Laid Ouadji ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Laid Ouadji kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Laid Ouadji Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Laid Ouadji kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Laid Ouadji Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Laid Ouadji adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Laid Ouadji Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Laid Ouadji 17 Nisan 1998 tarihinde Oran şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Cezayir uyrukludur.Gerçek adı da لعيد واجي şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Laid Ouadji Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini USM GROUP yapmaktadır. Laid Ouadji, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

NC Magra futbol takımında oynamaktadır. NC Magra takımına 25 Şubat 2022 tarihinde katılmıştır. Laid Ouadji'nin NC Magra ile sözleşmesi 24 Ağustos 2024 tarihinde bitmektedir.

Laid Ouadji Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Laid Ouadji isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

Laid Ouadji Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Laid Ouadji futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2015 yılında USM El Harrach

18 Temmuz 2017 yılında NA Hussein Dey

4 Eylül 2021 yılında JS Kabylie

21 Ekim 2021 yılında Al-Ittihad

25 Şubat 2022 yılında NC Magra

Laid Ouadji kimdir

Laid Ouadji Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Laid Ouadji şuan NC Magra takımında oynamakta ve 19 numaralı formayı giymektedir.

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Laid Ouadji nereli

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