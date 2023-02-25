Laid Saidi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Laid Saidi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Laid Saidi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Laid Saidi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Laid Saidi 26 Nisan 2000 tarihinde Bordj Bou Arreridj şehrinde doğmuştur. Cezayir uyrukludur.Gerçek adı da العيد سعيدي şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Laid Saidi Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

NC Magra futbol takımında oynamaktadır. NC Magra takımına 4 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Laid Saidi'nin NC Magra ile sözleşmesi 1 Ağustos 2024 tarihinde bitmektedir.

Laid Saidi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Laid Saidi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 125 Bin € kadar çıkmıştır.

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Laid Saidi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Laid Saidi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2020 yılında CABB Arreridj

1 Ağustos 2021 yılında JS Kabylie

26 Ocak 2022 yılında AS Soliman

4 Temmuz 2022 yılında NC Magra

Laid Saidi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Laid Saidi şuan NC Magra takımında oynamakta ve 26 numaralı formayı giymektedir.

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