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'Laiklik elden gidiyor' diyerek gündeme gelmişti! Doğalgaz ve elektrik fiyatlarını yorumladı

Bir sokak röportajında söylediği sözlerle olay olmuş ve tüm ülke tarafından konuşulan Süleyman Çakır isimli vatandaş başka bir sokak röportajında yer aldı. Bu defa gündeminde doğalgaz ve elektrik fiyatları vardı. "Bedava mı yakacaktık?" dedi.

'Laiklik elden gidiyor' diyerek gündeme gelmişti! Doğalgaz ve elektrik fiyatlarını yorumladı

Senelerce önce bir sokak röportajında söylediği sözlerle tüm Türkiye'nin gündemine oturmuştu. Röportajda aktardığı "Laiklik elden gidiyor" ifadesi aylarca ülke ve sosyal medya gündeminde yer almıştı. Süleyman Çakır isimli vatandaş son olarak gelen zamlara ilişkin yorumlarda bulundu.

 

ELEKTRİK VE DOĞALGAZ ZAMLARINI DEĞERLENDİRDİ

Çakır birkaç gün önce yine bir sokak röportajında görüldü. Son dönemde yapılan elektrik ve doğalgaz zamlarıyla ilgili olarak konuştu. Çakır faturalarla ilgili olarak,  "Bedava mı yakacaktık? İyi… Elektrik bedava, doğalgaz bedava, su bedava,10 bin lira maaş… Telefonu beğenmeyiz, 2 bin lira maaşla çalışmayız... Önce adam olacağız, hükümet ne yapsın?" sözlerini sarf etti.

Laiklik elden gidiyor diyerek gündeme gelmişti! Doğalgaz ve elektrik fiyatlarını yorumladı

YİNE BİR SOKAK RÖPORTAJI

Süleyman Çakır yine bir röportajla gündeme oturmuştu. Orada da benzer şekilde bir YouTube kanalına konuşmuştu. "24 Haziran'da kime oy vereceksiniz?" konulu röportajda verdiği cevaplar ve üslubu dikkatleri çekmişti. 

Röportaj esnasında röportaj ve kürtaj kelimelerini birbirine karıştırması komik anlara sahne olurken, "Laiklik elden gidiyor, hain, vatan haini" söylemleri de sosyal medyada çok konuşulmuştu.

Bölge Gündem Editör Ekibi
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