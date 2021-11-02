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Lain ne demek, TDK'ya göre Lain kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Lain kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Lain ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Lain nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Lain kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

Lain ne demek, TDK'ya göre Lain kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Lain ne demek? Lain TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi lain kelimesi. Peki lain ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre lain nedir, lain kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

ne demek

LAİN NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Lain kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.
Lain kelimesi Arapça kökenlidir.

TDK'ya göre lain kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Lanetlenmiş, melun

LAİN KELİMESİNİ İÇEREN BİRLEŞİK KELİMELER

- şeytanılain

Türk Dil kurumu anlamı kelime anlamıTDK anlamı nedir?
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