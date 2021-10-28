Lakerda ne demek, TDK'ya göre Lakerda kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Lakerda ne demek? Lakerda TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi lakerda kelimesi. Peki lakerda ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre lakerda nedir, lakerda kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

LAKERDA NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Lakerda kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Lakerda kelimesi kökenlidir.

TDK'ya göre lakerda kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Palamut, torik vb. balıklardan dilim dilim kesilerek yapılan salamura



LAKERDA CÜMLE İÇERİSİNDE KULLANIMI

- Aşçı kadın ömründe lakerda görmemiş.

