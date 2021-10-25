Lakonik ne demek, TDK'ya göre Lakonik kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Lakonik ne demek? Lakonik TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi lakonik kelimesi. Peki lakonik ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre lakonik nedir, lakonik kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

LAKONİK NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Lakonik kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Lakonik kelimesi Fransızca kökenlidir.

TDK'ya göre lakonik kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Veciz



LAKONİK CÜMLE İÇERİSİNDE KULLANIMI

- Son derece lakonik olan bu tebliği...

