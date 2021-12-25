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Lalapaşa ne demek, TDK'ya göre Lalapaşa kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Lalapaşa kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Lalapaşa ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Lalapaşa nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Lalapaşa kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

Lalapaşa ne demek, TDK'ya göre Lalapaşa kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Lalapaşa ne demek? Lalapaşa TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi Lalapaşa kelimesi. Peki Lalapaşa ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Lalapaşa nedir, Lalapaşa kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

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LALAPAŞA NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Lalapaşa kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre Lalapaşa kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Edirne iline bağlı ilçelerden biri

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