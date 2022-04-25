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Lale Yetiştirme İşçisi Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Lale Yetiştirme İşçisi maaşı ne kadar diye merak ediyorsanız doğru yerdesiniz. Bu içerikte Lale Yetiştirme İşçisi iş tanımı, aylık ortalama maaşları, Lale Yetiştirme İşçisi iş ilanlarına kolayca ulaşabilirsiniz.

Lale Yetiştirme İşçisi Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Lale Yetiştirme İşçisi görev tanımı nedir, Lale Yetiştirme İşçisi ne iş yapar, Lale Yetiştirme İşçisi olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Lale Yetiştirme İşçisi mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Lale Yetiştirme İşçisi Tanımı;

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Lale Yetiştirme İşçisi Maaşı Ne Kadar? 2022 Lale Yetiştirme İşçisi Maaşları

Lale Yetiştirme İşçisi maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Lale Yetiştirme İşçisi maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Lale Yetiştirme İşçisi iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

İşkur Lale Yetiştirme İşçisi İş İlanları İçin Tıklayın

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

6113.14

Meslek Adı :

Lale Yetiştirme İşçisi

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Nitelikli Tarım, Ormancılık Ve Su Ürünleri Çalışanları

Meslek Alt Ana Grubu :

Pazara Yönelik Nitelikli Tarım Çalışanları

Meslek Grubu :

Bahçıvanlar Ve Bitkisel Ürün Yetiştiricileri

Meslek Birim Grubu :

Bahçıvanlar, Bahçe Bitkileri Ve Fidan Yetiştiricileri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

Okur Yazar

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Lale bitkisi veya soğanını yetiştirme işini yapan kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Lale Yetiştirme İşçisi, işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Lale soğanının dikiminden önce toprağın sulanması, sürülmesi, toprak yüzeyindeki bitki artıklarının temizlenmesi işlerini yapmak,

b) Arazi üzerinde önceden belirlenen alanlarda dikim yerlerini (tava ve masuralar) hazırlamak,

c) Mevsiminde lale soğanlarını belirli aralıklarla dikmek,

d) Toprağın, yağışın ve bitkinin durumuna göre dikili alanı sulamak,

e) Gübreleme yapmak,

f) Toprağı yabancı otlardan temizlemek,

g) Ticari değer büyüklüğüne göre belirlenen lale soğanının büyüyebilmesi için çiçeklerini koparmak,

h) Lalelerin üst kısımlarının kurumasına müteakip hasat işlemini yapmak,

i) Hasattan sonra satılabilecek soğanları ayırmak,

j) Toplanan soğanları temizlemek, kurutmak,

k) Soğanları zarar görmeyecek şekilde kasalarda istiflemek, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Güncel Meslek : EVET

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