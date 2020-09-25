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  3. Laleli'de korkunç kaza! Tramvay ile tur otobüsü çarpıştı

Laleli'de korkunç kaza! Tramvay ile tur otobüsü çarpıştı

Fatih Laleli’de tramvay ile tur otobüsünün çarpışması sonucu kaza meydana geldi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çokça sağlık ve polis ekipleri sevk edilirken kaza sonrası işine gitmek isteyen vatandaşlar yayan olarak yollarına devam etti.

Fatih Laleli’de yaşanan kazada tramvay ile tur otobüsü çarpıştı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ve polis ekipleri kazayla ilgili gerekli müdahalelerde bulunurken kaza nedeniyle işlerine gitmek isteyen vatandaşlar yürümek zorunda kaldı. Metro İstanbul'dan yapılan duyuruda, "T1 Kabataş-Bağcılar tramvay hattında geçici bir süre için seferlerimiz, Kabataş-Beyazıt ve Bağcılar-Yusufpaşa istasyonları arasında yapılmaktadır" denildi.

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25 Eylül 2020 Cuma 09:50
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