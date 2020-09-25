Laleli'de korkunç kaza! Tramvay ile tur otobüsü çarpıştı

Fatih Laleli’de tramvay ile tur otobüsünün çarpışması sonucu kaza meydana geldi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çokça sağlık ve polis ekipleri sevk edilirken kaza sonrası işine gitmek isteyen vatandaşlar yayan olarak yollarına devam etti.